Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
PIKK572+0,35%CNY Бирж.12,453+1,25%IMOEX2 256,35-1,96%RTSI856,44-1,96%RGBI115,11-0,39%RGBITR776,61-0,35%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Цена привилегированных акций «Сургутнефтегаза» на Мосбирже выросла на 2,1%

Ведомости

По состоянию на 12:46 мск 13 августа цена привилегированных акций «Сургутнефтегаза» выросла на 2,06% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 43,21 руб. Объем торгов составил 827,93 млн руб.

На закрытие торгов 12 августа цена привилегированных акций «Сургутнефтегаза» составила 42,67 руб., оборот торгов достиг 1,23 млрд руб.

За последние 12 месяцев цена привилегированных акций «Сургутнефтегаза» снизилась на 6,1%.

ПАО «Сургутнефтегаз» – одна из крупнейших частных вертикально интегрированных нефтяных компаний России, которая ведет свою историю с 1977 г. Осуществляет деятельность в трех нефтегазоносных провинциях России – Западно-Сибирской, Восточно-Сибирской и Тимано-Печорской. Объединяет научно-проектные, геологоразведочные, буровые, добывающие подразделения, нефте- и газоперерабатывающие и сбытовые предприятия. Входит в число 20 крупнейших компаний России по выручке. С 1984 г. компанией руководит Владимир Богданов, в свободном обращении на начало 2026 г. было 25% обыкновенных и 73% привилегированных акций.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её