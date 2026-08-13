Цена акций «Алросы» на Мосбирже упала на 7%
По состоянию на 16:40 мск 13 августа цена акций «Алросы» снизилась на 7,05% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 19,85 руб. Объем торгов составил 2,04 млрд руб.
На закрытие торгов 12 августа цена акций «Алросы» составила 21,28 руб., оборот торгов достиг 1,88 млрд руб.
За последние 12 месяцев цена акций «Алросы» снизилась на 59,4%.
Акционерная компания «Алроса» (АК «Алроса») – мировой лидер по запасам и добыче алмазов. Они составляют 1 млрд карат, а производство в 2024 г. было 33 млн карат (более 30% рынка). Ведет свою историю с 1957 г., имеет активы в Республике Саха (Якутия) и Архангельской обл. На 66% контролируется РФ и властями Якутии, доля акций в свободном обращении составляет 34%.