Чистая прибыль «Интер РАО» по итогам первого полугодия сократилась на 17,2%

Показал себя и сегмент «Строительство и инжиниринг», в котором совокупная выручка за отчетный период увеличилась на 44,2%, однако показатель EBITDA снизился на 38,4%. Расходы на приобретение электроэнергии и мощности год к году увеличились на 22,9%. Причиной стал рост цен на электроэнергию и мощность, закупаемую компаниями сбытового и трейдингового сегментов на оптовом рынке.