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Чистая прибыль «Интер РАО» по итогам первого полугодия сократилась на 17,2%

Наталья Захарова

Чистая прибыль ПАО «Интер РАО» по МСФО за первое полугодие составила 68,7 млрд руб., что на 17,2% ниже год к году. Отчетность опубликована на сайте компании.

Выручка выросла на 16,5% по сравнению с результатом сопоставимого периода и достигла уровня в 953,4 млрд руб. Показатель EBITDA снизился на 4,3% до 89,3 млрд руб. Капитальные расходы компании увеличились на 46,9% – до 101,6 млрд руб. Операционные расходы выросли на 19% и составили 902,0 млрд руб.

«Интер РАО» сообщило, что выручка значительно выросла в сегментах «Трейдинг» и «Энергомашиностроение» – на 23,9% и 52%. Рост связан с удорожанием коммерческих поставок, осуществляемых в дружественные страны, а также расширением участия компаний сегмента в реализации инвестиционных проектов. Показатель EBITDA вырос на 54,5% и 74% соответственно, что обусловлено увеличением объемов экспорта.

Показал себя и сегмент «Строительство и инжиниринг», в котором совокупная выручка за отчетный период увеличилась на 44,2%, однако показатель EBITDA снизился на 38,4%. Расходы на приобретение электроэнергии и мощности год к году увеличились на 22,9%. Причиной стал рост цен на электроэнергию и мощность, закупаемую компаниями сбытового и трейдингового сегментов на оптовом рынке.

Чистая прибыль «Интер РАО» по РСБУ достигла 17,78 млрд руб. в январе – июне 2026 г., что на 29,6% больше, чем по итогам того же периода 2025 г. Выручка показала рост на 31,5%, показатель увеличился до 31,53 млрд руб. Себестоимость продаж в первом полугодии 2026 г. составила 26,48 млрд руб. (+28,8%). Валовая прибыль также выросла – на 47,4% до 5,05 млрд руб.

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