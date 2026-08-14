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Главная / Инвестиции /

Российский рынок акций упал до уровня 2200 по индексу

Ведомости

По состоянию на 12:00 мск 14 августа индекс МосБиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 1,28% и составил 2203,50. Индекс РТС снизился на 1,29% и составил 828,25.

Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:

«Евротранс» – 34,20 руб. (+2,54%)

«ЭсЭфАй» – 615,40 руб. (+2,22%)

«Циан» – 632,60 руб. (+1,80%)

«Хэдхантер» – 2 851 руб. (+1,57%)

«Юнайтед медикал груп» – 630,80 руб. (+1,37%)

В аутсайдерах торгов оказались:

«Новабев групп» – 263,60 руб. (-2,45%)

«Русал» – 25,97 руб. (-2,30%)

«Татнефть» ап – 521,30 руб. (-1,88%)

«Русагро» – 82,34 руб. (-1,77%)

VK – 145,85 руб. (-1,69%)

Общий объем торгов составил 26,50 млрд руб.

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