Российский рынок акций упал до уровня 2200 по индексу
По состоянию на 12:00 мск 14 августа индекс МосБиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 1,28% и составил 2203,50. Индекс РТС снизился на 1,29% и составил 828,25.
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:
«Евротранс» – 34,20 руб. (+2,54%)
«ЭсЭфАй» – 615,40 руб. (+2,22%)
«Циан» – 632,60 руб. (+1,80%)
«Хэдхантер» – 2 851 руб. (+1,57%)
«Юнайтед медикал груп» – 630,80 руб. (+1,37%)
В аутсайдерах торгов оказались:
«Новабев групп» – 263,60 руб. (-2,45%)
«Русал» – 25,97 руб. (-2,30%)
«Татнефть» ап – 521,30 руб. (-1,88%)
«Русагро» – 82,34 руб. (-1,77%)
VK – 145,85 руб. (-1,69%)
Общий объем торгов составил 26,50 млрд руб.