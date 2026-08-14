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Мосбиржа завершила выплату дивидендов по итогам 2025 года

Ведомости

Московская биржа завершила выплату дивидендов всем акционерам по итогам 2025 г. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.

Общий объем выплат составил 44,5 млрд руб., что соответствует 75% консолидированной чистой прибыли биржи по МСФО за 2025 г. На одну обыкновенную акцию начислено 19,57 руб.

Мосбиржа сообщила, что выплачивала дивиденды в два транша: в срок до 23 июля – через номинального держателя, до 13 августа – всем остальным акционерам. Акционерами эмитента являются 600 000 физических и около 1700 юридических лиц.

Чистая прибыль Московской биржи по МСФО по итогам 2025 г. сократилась на 25,06% и составила 59,4 млрд руб. Комиссионные доходы выросли на 24,9% до 78,7 млрд руб. Рост связан с высокой клиентской активностью, а также запуском новых продуктов и услуг. Чистый процентный доход, напротив, снизился на 39% до 50 млрд руб.

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