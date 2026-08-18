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Цена на нефть Brent достигла $91,84

Максим Цуланов

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent достигала $91,84 за баррель утром 18 августа, следует из данных лондонской биржи ICE. Рост происходит на фоне неопределенности вокруг переговоров США и Ирана.

Рост составил 0,8% относительно закрытия прошлых торгов.

Сентябрьские фьючерсы на нефть американской марки WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились на 0,86% до $85,23 за баррель.

Прирост котировок происходит после заявлений президента США Дональда Трампа накануне. Трамп объявил, что не стремится к продлению действия меморандума о взаимопонимании с Ираном. По его словам, Тегеран «не идет на ту сделку, которую я считаю необходимой».

Кроме того, Трамп пригрозил разбомбить Оман в случае вмешательства в ситуацию с Ираном. Он заявил, что не стремится к быстрому завершению конфликта с Ираном и не устанавливает конкретных сроков для его окончания. The Wall Street Journal писала, что Трамп стремится выставить Оман виновным в срыве сделки с Ираном.

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