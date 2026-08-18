Цена на нефть Brent достигла $91,84

Кроме того, Трамп пригрозил разбомбить Оман в случае вмешательства в ситуацию с Ираном. Он заявил, что не стремится к быстрому завершению конфликта с Ираном и не устанавливает конкретных сроков для его окончания. The Wall Street Journal писала, что Трамп стремится выставить Оман виновным в срыве сделки с Ираном.