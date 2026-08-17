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Главная / Политика /

Трамп пригрозил разбомбить Оман в случае вмешательства в ситуацию с Ираном

Ксения Наумчик

Вашингтон может нанести удар по Оману, если султанат будет препятствовать урегулированию конфликта с Ираном. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Он также подтвердил, что у его администрации существует неофициальный канал связи с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

При этом американский лидер отметил, что не стремится к быстрому завершению конфликта с Ираном и не устанавливает конкретных сроков для его окончания. Говоря о КСИРе, Трамп заявил: «Они хорошие игроки в покер, но они умирают».

17 августа телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники сообщил, что США и Иран достигли договоренности о продлении режима прекращения огня на 60 дней. Официально Вашингтон и Тегеран эту информацию пока не подтверждали.

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При этом представитель иранского МИДа Эсмаил Багаи заявил, что политика США в отношении Ирана, включающая санкции и экономическое давление, привела лишь к усилению вражды между двумя странами. Он подчеркнул, что Тегеран принял необходимые меры предосторожности и при необходимости задействует все имеющиеся средства, чтобы сорвать возможные новые враждебные планы США и Израиля против Ирана.

В этот же день The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на иранских и арабских чиновников сообщила о подготовке Тегерана к возможной эскалации конфликта с США. По данным газеты, в Иране считают действующие договоренности об открытии Ормузского пролива попыткой Вашингтона и Тель-Авива снизить давление на мировую экономику и выиграть время для более масштабного нападения в будущем. На этом фоне Тегеран начал расширять полномочия КСИРа, включая предоставление ему контроля над регулярной армией, назначение на ключевые должности ветеранов войны с Ираком, усиление контрразведывательных операций и наращивание производства ракет и беспилотников.

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