Иран назначил награду в $30 000 за пленение или уничтожение солдат США

12 августа журнал The Atlantic писал, что администрация президента США Дональда Трампа изменила подход к урегулированию конфликта с Ираном и отказалась от дипломатических шагов и боевых действий. По данным издания, Белый дом сделал ставку на сохранение финансовых санкций и морской блокады иранских портов. 10 августа Трамп потребовал от Ирана выплатить компенсации за гибель и ранения американцев, а также за действия Тегерана в ходе региональных конфликтов.