Иран назначил награду в $30 000 за пленение или уничтожение солдат США
В Иране объявили награду в $30 000 за каждого захваченного или уничтоженного американского военного, пишет IRIB в соцсети X. Главнокомандующий армией Ирана Амир Хатами заявил, что вознаграждение будет выплачено из средств иранского народа.
«Иранские женщины, добившиеся успеха в этом деле, получат двойное вознаграждение», – заявил Хатами (цитата по «РИА Новости»). Оружие, из которого будут ликвидированы американские военные, будет выкуплено иранской армией по цене, вдвое превышающей рыночную. Взамен выкупленного вооружения армия выдаст новое.
США и Иран договорились о продлении 60-дневного перемирия в рамках Исламабадского меморандума. Об этом 12 августа сообщило агентство Anadolu со ссылкой на источники в правительстве Пакистана. Срок действующих договоренностей истекает 17 августа.
12 августа журнал The Atlantic писал, что администрация президента США Дональда Трампа изменила подход к урегулированию конфликта с Ираном и отказалась от дипломатических шагов и боевых действий. По данным издания, Белый дом сделал ставку на сохранение финансовых санкций и морской блокады иранских портов. 10 августа Трамп потребовал от Ирана выплатить компенсации за гибель и ранения американцев, а также за действия Тегерана в ходе региональных конфликтов.