Иран и Оман согласовали карту судоходного маршрута в Ормузе

Иран и Оман согласовали карту судоходного маршрута в ОрмузеСтраны существенно продвинулись в переговорах за последние недели
Оман и Иран достигли соглашения по карте судоходного маршрута в Ормузском проливе, сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Об этом сообщает Press TV.
«Несмотря на противодействие США, тегеранско-мускатские переговоры за последние три недели достигли положительного и перспективного прогресса и было достигнуто соглашение по карте судоходного маршрута», – сказал Багаи.
Он добавил, что стороны продолжают работу над совместным заявлением. При этом Тегеран настаивает, что двусторонние договоренности с Оманом носят независимый характер и направлены исключительно на обеспечение безопасного прохода через пролив при сохранении суверенитета обеих стран.
Иран и Оман уже три месяца ведут интенсивные переговоры о создании безопасного маршрута для судов. Багаи заявил, что полное восстановление безопасного судоходства в Ормузском проливе возможно только при условии прекращения морской блокады со стороны Соединенных Штатов, отказа от угроз и незаконных действий, а также выплаты компенсаций за нарушения за последние два месяца.
5 августа Багаи заявил, что Оман и Иран уже достигли взаимопонимания по географическим параметрам маршрута, а совместное заявление, отражающее основные договоренности, находится на завершающей стадии подготовки. По его словам, документ может быть опубликован, если этому не помешают третьи стороны.
29 июля Reuters писал, что Иран отверг предложение Омана о совместном региональном управлении проливом. Источник агентства утверждал, что США и Саудовская Аравия оказывают давление на Оман.
На этой неделе The Atlantic писал, что Белый дом сменил тактику в отношении Ирана, отказавшись как от дипломатии, так и от военных действий. Согласно данным издания, администрация США теперь делает ставку на финансовые санкции и морскую блокаду иранских портов.