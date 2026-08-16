Иран и Оман согласовали карту судоходного маршрута в Ормузе

Иран и Оман уже три месяца ведут интенсивные переговоры о создании безопасного маршрута для судов. Багаи заявил, что полное восстановление безопасного судоходства в Ормузском проливе возможно только при условии прекращения морской блокады со стороны Соединенных Штатов, отказа от угроз и незаконных действий, а также выплаты компенсаций за нарушения за последние два месяца.