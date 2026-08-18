Доходность 30-летних казначейских облигаций США достигла максимума за 19 лет

12 августа американское министерство труда сообщило, что потребительские цены в США (индекс CPI) в июле выросли на 0,1% против снижения на 0,4% в июне. В годовом выражении показатель вырос до 3,4%. Все товары, за исключением продуктов питания и энергоносителей, в июле подорожали на 2,5% год к году. В июне показатель равнялся 2,6%. Цены на энергоносители выросли на 14,7% за год, а на продукты питания – на 3%.