Доходность 30-летних казначейских облигаций США достигла максимума за 19 лет
Доходность 30-летних казначейских облигаций США превысила 5,31% (+0,02 п. п.), что стало максимумом с 2007 г. Рост происходит на фоне подорожания цен на нефть и опасений инвесторов по поводу сохраняющейся инфляции, пишет CNBC.
Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла более чем на 0,02 п. п. и составила 4,72%, а двухлетних – на 0,01 п. п. до 4,12%.
CNBC цитирует аналитиков Barclays, по словам которых, рост процентных ставок связан не столько с инфляцией, сколько с дефицитом бюджета США, высокими объемами выпуска облигаций и более высокими премиями за срок погашения, или дополнительной доходностью, которую инвесторы стремятся получить, держа государственные облигации.
12 августа американское министерство труда сообщило, что потребительские цены в США (индекс CPI) в июле выросли на 0,1% против снижения на 0,4% в июне. В годовом выражении показатель вырос до 3,4%. Все товары, за исключением продуктов питания и энергоносителей, в июле подорожали на 2,5% год к году. В июне показатель равнялся 2,6%. Цены на энергоносители выросли на 14,7% за год, а на продукты питания – на 3%.
Госдолг США в мае вырос на $0,24 трлн и достиг $39,2 трлн, следует из данных минфина США. По итогам 2025 фискального года, который завершился в конце сентября 2025 г., госдолг составлял 124% от ВВП. По прогнозам МВФ, к 2031 г. он увеличится до 142% ВВП. Средняя ставка обслуживания долга, по данным минфина США, на конец мая составляла 3,35% (она растет начиная с 2021 г., когда показатель находился на уровне 1,6%).