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Потребительские цены в США выросли на 3,4% год к году

Наталья Захарова

Потребительские цены в США (индекс CPI) в июле выросли на 0,1% против снижения на 0,4% в июне. В годовом выражении показатель вырос до 3,4%, сообщило американское министерство труда.

Все товары, за исключением продуктов питания и энергоносителей, в июле подорожали на 2,5% год к году. В июне показатель равнялся 2,6%. Цены на энергоносители выросли на 14,7% за год, а на продукты питания – на 3,0%.

Экономисты, опрошенные агентством Reuters, прогнозировали рост индекса потребительских цен на 0,1% и базовой инфляции на 0,2% в течение месяца. Центральный банк США стремиться достичь уровня инфляции в 2%.

31 июля Евростат опубликовал данные, согласно котором годовая инфляция в июле в еврозоне ускорилась до 2,9%. Результат совпал с ожиданиями рынка. В июне показатель составлял 2,8%. Сейчас инфляция, предварительно, осталась значительно выше целевого показателя Европейского центрального банка в 2%.

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