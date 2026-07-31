Годовая инфляция в еврозоне в июле достигла 2,9%

Инфляция на продукты питания, алкоголь и табачные изделия, наоборот, снизилась до 1,2% с 1,5%. Базовый уровень инфляции, исключающий энергию и продовольствие, вырос до 2,5% с 2,4%. Среди крупнейших экономик еврозоны инфляция ускорилась в Германии (2,8% против 2,4%), Франции (2,4% против 2%), Испании (3,8% против 3,6%) и Нидерландах (2,9% против 2,5%), в то время как в Италии она незначительно снизилась (2,9% против 3%).