Годовая инфляция в еврозоне в июле достигла 2,9%
В июле годовая инфляция в еврозоне ускорилась до 2,9%. Это следует из показателей на сайте Евростата.
Результат совпал с ожиданиями рынка, сообщает портал Trading Economics. В июне показатель составлял 2,8%. Сейчас инфляция, предварительно, осталась значительно выше целевого показателя Европейского центрального банка в 2%.
По данным портала, рост в значительной степени был вызван новым скачком цен на энергоносители. Инфляция на энергию ускорилась до 10% с 8,5% на фоне эскалации конфликта между США и Ираном. Базовое ценовое давление также усилилось. Инфляция на услуги выросла до 3,3% с 3,2%, а на промышленные товары неэнергетического сектора поднялась до 0,9% с 0,7%.
Инфляция на продукты питания, алкоголь и табачные изделия, наоборот, снизилась до 1,2% с 1,5%. Базовый уровень инфляции, исключающий энергию и продовольствие, вырос до 2,5% с 2,4%. Среди крупнейших экономик еврозоны инфляция ускорилась в Германии (2,8% против 2,4%), Франции (2,4% против 2%), Испании (3,8% против 3,6%) и Нидерландах (2,9% против 2,5%), в то время как в Италии она незначительно снизилась (2,9% против 3%).