В «Сберинвестициях» ожидают нефть по $95–100 за баррель в течение месяца

Старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин рассказал «Ведомостям», что США и Иран фактически продолжают вялотекущие боевые действие. С одной стороны, американцы продолжают морскую блокаду, с другой – иранцы атакуют суда, проходящие без разрешения Тегерана, но с сопровождением американского военного флота. «В этих условиях вероятность перехода от вялотекущей к острой фазе боевых действий при отсутствии прогресса в переговорах крайне велика. Тегеран, впрочем, полностью не отбрасывает дипломатические инструменты, но на всякий случай готовится к полномасштабной войне», – говорит аналитик.