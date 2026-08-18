В «Сберинвестициях» ожидают нефть по $95–100 за баррель в течение месяца
Цены на нефть в течение месяца приблизятся к уровням $95–100 за барр. Рынок закладывает более высокую геополитическую премию из-за эскалации конфликта вокруг Ирана, Ормузского пролива и Красного моря, рассказал стратег «Сберинвестиций» на фондовом рынке Дмитрий Макаров.
В ближайшие сессии нефть марки Brent может консолидироваться в диапазоне $90–93 за барр. Однако риск перебоев поставок и транзита через регион смещает баланс в пользу роста. Кроме того, закрепление выше $102 за барр. откроет дорогу к $110 за барр.
По состоянию на 13:00 мск октябрьские фьючерсы на Brent торгуются по $90,80 за барр. Дневной диапазон составил $89,30–91,84 за барр.
17 августа The Wall Street Journal со ссылкой на иранских и арабских чиновников сообщила о подготовке Тегерана к возможной эскалации конфликта с США. По данным газеты, в Иране считают действующие договоренности об открытии Ормузского пролива попыткой Вашингтона и Тель-Авива снизить давление на мировую экономику и выиграть время для более масштабного нападения в будущем. На этом фоне Тегеран начал расширять полномочия КСИР.
Старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин рассказал «Ведомостям», что США и Иран фактически продолжают вялотекущие боевые действие. С одной стороны, американцы продолжают морскую блокаду, с другой – иранцы атакуют суда, проходящие без разрешения Тегерана, но с сопровождением американского военного флота. «В этих условиях вероятность перехода от вялотекущей к острой фазе боевых действий при отсутствии прогресса в переговорах крайне велика. Тегеран, впрочем, полностью не отбрасывает дипломатические инструменты, но на всякий случай готовится к полномасштабной войне», – говорит аналитик.