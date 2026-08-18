«Дом.РФ» проведет сбор заявок на суборды объемом 20 млрд рублей
Номинал долговых бумаг – 100 млн руб. Принять участие в размещении смогут только квалифицированные инвесторы, а выпуск будет размещаться по закрытой подписке. Организаторами выступили сам «Дом.РФ» и Альфа-банк.
По выпуску предусмотрены переменные ежемесячные доходы. Они определяются как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России, к которой прибавляется надбавка не выше 400 б. п. Предусмотрен call-опцион по окончании 63-го купонного периода.
12 августа «Дом.РФ» нарастил объем размещения двухлетних облигаций серии 002Р-10 с переменным купонным доходом с 20 млрд до 50 млрд руб. При открытии книги заявок ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ составлял не выше 135 б. п. Купоны по выпуску выплачиваются ежемесячно. Их размер определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки ЦБ с добавлением надбавки.
22 июня рейтинговое агентство НКР присвоило акциям «Дом.РФ» некредитный рейтинг в пять звезд, что соответствует высокому потенциалу роста их стоимости. НКР прогнозирует, что рост чистой прибыли компании замедлится со среднегодовых 37% в 2023–2025 гг. до 27% в 2025–2027 гг. и 21% в 2025–2030 гг. Рентабельность капитала (ROE) группы вырастет до 26% в 2031 г., а затем замедлится до уровня 2025 г. – 22%.