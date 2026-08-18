Акции ВТБ выросли на 3%
Акции ВТБ выросли на 3% с закрытия предыдущего дня. Максимальная цена за день составила 53,98 руб.
По состоянию на 15:07 мск акции торгуются по 53,71 руб. Рост составил 2,95%. Объем торгов составил 36,7 млн руб.
Чистая прибыль ВТБ за первое полугодие по РСБУ выросла до 260,77 млрд руб., что в 1,6 раза больше, чем в этот же период прошлого года. Прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода составила 281,51 млрд руб.
30 июня акционеры ВТБ в ходе годового собрания одобрили дополнительную эмиссию акций объемом 314 млрд руб. Завершить размещение допэмиссии банк рассчитывает до конца лета. 17 июля Банк России одобрил дополнительный выпуск обыкновенных акций банка ВТБ.
Глава ВТБ Андрей Костин на собрании акционеров 30 июня сообщал, что банк не исключает проведения дополнительных эмиссий акций в будущем, однако они будут ограничены необходимостью сохранить контроль государства. По его словам, в 2026 г. группа планирует заработать не менее 600 млрд руб. чистой прибыли. Костин напомнил, что по итогам 2025 г. этот показатель составил 502 млрд руб., а в 2024 г. ВТБ получил рекордную чистую прибыль в размере 551 млрд руб.