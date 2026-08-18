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СД «Инарктики» рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие

Ведомости

Совет директоров компании-производителя атлантического лосося и морской форели «Инарктика» рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие в размере 10 руб. на акцию. Об этом сообщается на портале раскрытия корпоративной информации.

Общая сумма выплат может составить 879 млн рублей. Дивиденды получат акционеры, включенные в реестр по состоянию на 4 октября 2026 г.

Рекомендация СД будет рассмотрена на внеочередном собрании акционеров 23 сентября 2026 г.

Выручка «Инарктики» за первое полугодие выросла на 38% год к году на фоне увеличения объемов реализации. Продажи выросли на 57% и достигли 13 200 т на фоне роста биомассы и высокого спроса на красную рыбу. Запасы рыбы в водоемах на конец июня 2026 г. достигли 27 700 т, что на 33% превышает показатель годичной давности.

Чистая прибыль компании по РСБУ за первое полугодие выросла на 43,2% и составила 921,03 млн руб. Выручка компании составила 1,16 млрд руб., что на 49,9% больше год к году. Валовая прибыль увеличилась до 1,11 млрд руб. (+48,9%). Прибыль от продаж выросла до 962,65 млн руб. (+62,9%).

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