«Инарктика» в первом полугодии нарастила выручку на 38%

Компания отметила, что продажи выросли на 57% и достигли 13 200 т на фоне роста биомассы и высокого спроса на красную рыбу. Запасы рыбы в водоемах на конец июня 2026 г. достигли 27 700 т, что на 33% превышает показатель годичной давности, уточнила «Инарктика».