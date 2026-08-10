«Инарктика» в первом полугодии нарастила выручку на 38%
Российская компания «Инарктика» увеличила выручку за шесть месяцев на 38% до 13,8 млрд руб. Об этом говорится в пресс-релизе компании.
«Выручка за первое полугодие выросла на 38% год к году на фоне увеличения объемов реализации, хотя и более сдержанными темпами, чем сами объемы продаж», – заявил заместитель генерального директора «Инарктики» Андрей Баранов.
Компания отметила, что продажи выросли на 57% и достигли 13 200 т на фоне роста биомассы и высокого спроса на красную рыбу. Запасы рыбы в водоемах на конец июня 2026 г. достигли 27 700 т, что на 33% превышает показатель годичной давности, уточнила «Инарктика».
Компания «Инарктика» занимается разведением рыбы как в естественных водоемах, так и на специализированных морских фермах. Производственный цикл включает закупку икры, выращивание малька, его транспортировку в Россию, доращивание до товарного веса 2–4 кг, последующий вылов и реализацию.
Ранее, 4 августа, стало известно, что икра горбуши подешевела на 7% по сравнению с прошлым годом. В отличие от горбуши, другие виды лососевой икры подорожали. Цена на икру нерки выросла на 17%, икра кеты прибавила 14%, а икра кижуча – 13%.