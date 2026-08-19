Nebius разместит конвертируемые бонды на $4,5 млрд
Поставщик облачных вычислений Nebius Group NV разместит конвертируемые облигации на общую сумму $4,5 млрд для финансирования развития бизнеса в сфере искусственного интеллекта (ИИ) и строительства дата-центров, передает Bloomberg.
Компания планирует выпустить две серии облигаций: на $2,75 млрд с погашением в 2030 г. и на $1,75 млрд с погашением в 2034 г. По данным источников агентства, ставка купона по облигациям с погашением в 2030 г. составит от 0 до 0,5%, а по бумагам с погашением в 2034 г. – от 4 до 4,5%.
Организаторами нового размещения выступают Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Citigroup и Bank of America. Ожидается, что окончательные условия размещения будут определены позднее 19 августа.
На премаркете в США 19 августа акции Nebius снижались на 9,2%. При этом с начала года к закрытию торгов 18 августа стоимость бумаг компании выросла на 197%.
В марте Nebius Group привлекла $4 млрд в рамках размещения двух выпусков конвертируемых облигаций. Кроме того, компания предоставила опционы на покупку дополнительных облигаций в ближайшие 13 дней. Стоимость ценных бумаг может достигать $337,5 млн при погашении в 2031 г. и $262,5 млн – в 2033 г.