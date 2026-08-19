Nebius разместит конвертируемые бонды на $4,5 млрд

Компания планирует выпустить две серии облигаций: на $2,75 млрд с погашением в 2030 г. и на $1,75 млрд с погашением в 2034 г. По данным источников агентства, ставка купона по облигациям с погашением в 2030 г. составит от 0 до 0,5%, а по бумагам с погашением в 2034 г. – от 4 до 4,5%.