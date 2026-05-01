CNY Бирж.10,978+0,6%OKEY42,43-0,63%MGTS1 052-0,57%IMOEX2 658,21+0,7%RTSI1 119,49+0,8%RGBI119,82+0,11%RGBITR782,47+0,23%
Nebius покупает стартап Eigen AI за $643 млн

Ведомости

Поставщик облачных вычислений Nebius Group NV Аркадия Воложа договорился о покупке стартапа Eigen AI за $643 млн наличными и акциями. Об этом сообщает Bloomberg.

Сделка включает около $98 млн наличными и 3,8 млн акций Nebius. Оценка основана на средневзвешенной цене бумаг компании за последние 30 дней.

Eigen – калифорнийский стартап с командой из 20 человек, основанный выпускниками лаборатории ИИ при MIT. Компания занимается оптимизацией работы моделей искусственного интеллекта (ИИ) от OpenAI, Alibaba, Meta и Nvidia.

По словам сооснователя Nebius Романа Чернина, технологии Eigen позволяют увеличивать количество токенов, генерируемых каждым чипом Nvidia при запуске моделей, что делает услуги компании более эффективными и уменьшает их стоимость.

Покупка Eigen стала второй сделкой Nebius за последние три месяца после приобретения Tavily. В компании заявили, что рассматривают и другие сделки, чтобы ускорить развитие бизнеса и расширить продуктовую линейку. «Мы не хотим быть просто инфраструктурой, поверх которой кто-то другой работает с клиентами», – подчеркнул Чернин.

В марте Nebius Group привлекла $4 млрд в рамках размещения двух выпусков конвертируемых облигаций. Кроме того, компания предоставила опционы на покупку дополнительных облигаций в ближайшие 13 дней. Стоимость ценных бумаг может достигать $337,5 млн при погашении в 2031 г. и $262,5 млн – в 2033 г.

