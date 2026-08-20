OpenAI еще планирует провести IPO в 2027 году
Американская компания OpenAI, разработчик ИИ-бота ChatGPT, может провести первичное публичное размещение акций (IPO) в 2027 г., передает CNBC со ссылкой на источники.
Финансовый директор компании Сара Фрайар сообщила на общем собрании сотрудников, что выход OpenAI на биржу может состояться раньше, если «наш бизнес продолжит развиваться», заявили собеседники.
О том что главный исполнительный директор компании Сэм Альтман рассчитывает вывести OpenAI на IPO в следующем году, сообщала The Information в июне. На конкретные сроки процедуры может повлиять множество факторов. В частности, вероятность раннего выхода на биржу сократится, если технологии OpenAI будут развиты до уровня, при котором ИИ сможет сам создавать ИИ, писало издание. То есть, если потенциальный взлет RSI будет казаться возможным, тем «выигрышнее может быть задержка IPO».
19 августа The Wall Street Journal (WSJ) писала, что акционеры разочаровываются в финансовых результатах OpenAI на фоне гонки с конкурентом Anthropic, создавшим чат-бот Claude. Anthropic почти вдвое нарастила выручку – до $11,6 млрд, – а также получила «небольшую» операционную прибыль. В начале июня Anthropic подала заявку на IPO раньше OpenAI.