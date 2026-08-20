OpenAI еще планирует провести IPO в 2027 году

О том что главный исполнительный директор компании Сэм Альтман рассчитывает вывести OpenAI на IPO в следующем году, сообщала The Information в июне. На конкретные сроки процедуры может повлиять множество факторов. В частности, вероятность раннего выхода на биржу сократится, если технологии OpenAI будут развиты до уровня, при котором ИИ сможет сам создавать ИИ, писало издание. То есть, если потенциальный взлет RSI будет казаться возможным, тем «выигрышнее может быть задержка IPO».