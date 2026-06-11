Альтман рассчитывает вывести OpenAI на IPO в 2027 году

При этом, по словам руководителя компании, на конкретные сроки процедуры может повлиять множество факторов. Заявка, считает он, позволит при желании ускорить процесс. Как пишет издание, вероятность раннего выхода на биржу сократится, если технологии OpenAI будут развиты до уровня, при котором ИИ сможет сам создавать ИИ.