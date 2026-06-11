Альтман рассчитывает вывести OpenAI на IPO в 2027 году
OpenAI проведет IPO в 2027 г., на это рассчитывает главный исполнительный директор компании Сэм Альтман. Об этом он написал сотрудникам в мессенджере Slack 9 июня, сообщило издание The Information.
При этом, по словам руководителя компании, на конкретные сроки процедуры может повлиять множество факторов. Заявка, считает он, позволит при желании ускорить процесс. Как пишет издание, вероятность раннего выхода на биржу сократится, если технологии OpenAI будут развиты до уровня, при котором ИИ сможет сам создавать ИИ.
«Чем быстрее потенциальный взлет RSI будет казаться возможным, тем выигрышнее может быть задержка IPO», – написал также Альтман. По его мнению, искусственный интеллект и мир могут «меняться удивительным образом и могут быть веские причины в этот период оставаться частной компанией».
9 июня OpenAI подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США конфиденциальную заявку на проведение первичного публичного размещения акций (IPO). Компания поясняла, что решила самостоятельно раскрыть эту информацию, поскольку ожидала ее утечки. При этом конкретные сроки выхода на биржу пока не определены.
20 мая о подготовке OpenAI к IPO писала The Wall Street Journal. По данным издания, в мае компания начала работу над необходимыми документами при участии банков Goldman Sachs и Morgan Stanley.