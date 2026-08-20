«Газпром» проведет сбор заявок на флоатер объемом от 20 млрд рублей

ООО «Газпром капитал» (дочерняя компания ПАО «Газпром», выступает ключевым эмитентом облигаций) 25 августа проведет сбор заявок на флоатер серии БО-003Р-29 объемом от 20 млрд руб. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник на финансовом рынке.