«Газпром» проведет сбор заявок на флоатер объемом от 20 млрд рублей
Техническое размещение запланировано на 28 августа. Организаторами указаны Газпромбанк и Sber CIB.
Срок обращения облигаций – 3,5 года. По ним запланирован ежемесячный переменный купон с привязкой к ключевой ставке Банка России. Ориентир спреда к ключевой ставке установлен на уровне не выше 160 б. п.
20 июля «Газпром» завершил сбор заявок на размещение трехлетних облигаций с плавающей ставкой со спрэдом 150 б. п. к ключевой ставке Банка России объемом 50 млрд руб.
3 марта ООО «Газпром капитал» зафиксировало объем размещения флоатера серии БО-003Р-28 на уровне 50 млрд руб. Сбор заявок прошел 20 июня. Планируемый объем был установлен на уровне не ниже 20 млрд руб. Номинал одной облигации составит 1000 руб.