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Главная / Инвестиции /

«Газпром» проведет сбор заявок на флоатер объемом от 20 млрд рублей

Наталья Захарова

ООО «Газпром капитал» (дочерняя компания ПАО «Газпром», выступает ключевым эмитентом облигаций) 25 августа проведет сбор заявок на флоатер серии БО-003Р-29 объемом от 20 млрд руб. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник на финансовом рынке.

Техническое размещение запланировано на 28 августа. Организаторами указаны Газпромбанк и Sber CIB.

Срок обращения облигаций – 3,5 года. По ним запланирован ежемесячный переменный купон с привязкой к ключевой ставке Банка России. Ориентир спреда к ключевой ставке установлен на уровне не выше 160 б. п.

20 июля «Газпром» завершил сбор заявок на размещение трехлетних облигаций с плавающей ставкой со спрэдом 150 б. п. к ключевой ставке Банка России объемом 50 млрд руб.

3 марта ООО «Газпром капитал» зафиксировало объем размещения флоатера серии БО-003Р-28 на уровне 50 млрд руб. Сбор заявок прошел 20 июня. Планируемый объем был установлен на уровне не ниже 20 млрд руб. Номинал одной облигации составит 1000 руб.

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