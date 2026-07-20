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«Газпром» зафиксировал объем размещения флоатера БО-003Р-28

Ведомости

ООО «Газпром капитал» (дочерняя компания ПАО «Газпром», выступает ключевым эмитентом облигаций) зафиксировало объем размещения флоатера серии БО-003Р-28 на уровне 50 млрд руб. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник на финансовом рынке.

Сбор заявок прошел 20 июня. Планируемый объем был установлен на уровне не ниже 20 млрд руб.

Выпуск предусматривает ежемесячный переменный купон, привязанный к ключевой ставке Банка России. Ориентир спреда установлен на уровне не выше 160 базисных пунктов. Номинал одной облигации составит 1000 руб., срок обращения – три года. Техническое размещение запланировано на 23 июля. Организаторами выпуска выступят Газпромбанк и Sber CIB, агентом по размещению станет Газпромбанк.

5 марта сообщалось, что «Газпром капитал» разместил четырехлетние облигации серии БО-003Р-27 с переменным купоном. Сбор заявок по выпуску прошел 27 января без премаркетинга. Спред к индексу RUONIA для первых четырех купонов был установлен на уровне 1,3% годовых. Выпуск предусматриваел квартальные переменные купоны и годовую оферту.

До этого, 10 февраля, «Газпром капитал» провел сбор заявок на выпуск пятилетних облигаций серии БО-003Р-18 планируемым объемом от $200 млн с расчетами в рублях. Ориентир ставки купона при открытии книги составлял не выше 7,75% годовых, в ходе маркетинга он один раз снизился. Компания зафиксировала объем размещения бумаг на уровне $250 млн и установила финальный ориентир ставки купона в размере 7,5% годовых.

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