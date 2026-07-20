«Газпром» зафиксировал объем размещения флоатера БО-003Р-28
Сбор заявок прошел 20 июня. Планируемый объем был установлен на уровне не ниже 20 млрд руб.
Выпуск предусматривает ежемесячный переменный купон, привязанный к ключевой ставке Банка России. Ориентир спреда установлен на уровне не выше 160 базисных пунктов. Номинал одной облигации составит 1000 руб., срок обращения – три года. Техническое размещение запланировано на 23 июля. Организаторами выпуска выступят Газпромбанк и Sber CIB, агентом по размещению станет Газпромбанк.
5 марта сообщалось, что «Газпром капитал» разместил четырехлетние облигации серии БО-003Р-27 с переменным купоном. Сбор заявок по выпуску прошел 27 января без премаркетинга. Спред к индексу RUONIA для первых четырех купонов был установлен на уровне 1,3% годовых. Выпуск предусматриваел квартальные переменные купоны и годовую оферту.
До этого, 10 февраля, «Газпром капитал» провел сбор заявок на выпуск пятилетних облигаций серии БО-003Р-18 планируемым объемом от $200 млн с расчетами в рублях. Ориентир ставки купона при открытии книги составлял не выше 7,75% годовых, в ходе маркетинга он один раз снизился. Компания зафиксировала объем размещения бумаг на уровне $250 млн и установила финальный ориентир ставки купона в размере 7,5% годовых.