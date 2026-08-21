Золото впервые с конца мая превысило отметку в $4600 за унцию

К 08:12 мск декабрьский фьючерс на золото на бирже Comex дорожал на $20,74, или на 0,45% относительно предыдущего закрытия, и находился на уровне $4592,14 за тройскую унцию. В ходе торгов цена достигала $4604,4, впервые превысив отметку $4600 с 29 мая.