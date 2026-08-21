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Главная / Инвестиции /

Золото впервые с конца мая превысило отметку в $4600 за унцию

Ксения Наумчик

Биржевая стоимость золота в ходе торгов 21 августа поднялась выше $4600 за тройскую унцию впервые с конца мая. Об этом свидетельствуют данные торгов нью-йоркской биржи Comex.

К 08:12 мск декабрьский фьючерс на золото на бирже Comex дорожал на $20,74, или на 0,45% относительно предыдущего закрытия, и находился на уровне $4592,14 за тройскую унцию. В ходе торгов цена достигала $4604,4, впервые превысив отметку $4600 с 29 мая.

Одновременно стоимость сентябрьского фьючерса на серебро увеличилась на 1,31% и достигла $69 за унцию. По словам управляющего директора GoldSilver Central Брайана Лана, которые приводит Reuters, поддержку драгоценным металлам оказало снижение курса доллара и изменение уровня доходности.

Индекс доллара, отражающий динамику американской валюты к корзине из шести валют торговых партнеров США, к 08:12 мск снизился на 0,11% до 98,76 пункта.

12 августа цена на золото на бирже поднялась выше $4500 за тройскую унцию. 10 августа стоимость золота превысила $4450 за тройскую унцию впервые с 5 июня.

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