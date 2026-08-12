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Главная / Инвестиции /

Цена на золото поднялась выше $4500

Ведомости

Цена на золото на бирже поднялась выше $4500 за тройскую унцию. Это следует из данных биржи Comex.

Драгметалл торговался на уровне $4500,9 по состоянию на 16:00 мск. На 16:27 мск золото торгуется на уровне $4477,65.

10 августа стоимость золота превысила $4450 за тройскую унцию впервые с 5 июня.

«Ведомости» писали, что драгметаллы дорожают на мировых рынках на слабой статистике по рынку труда США. По подсчетам «Цифра брокер», в июле работодатели в США сократили 23 000 рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, а безработица снизилась с 4,2 до 4,1%. Кроме того, центробанки по всему миру нарастили покупку золота во II квартале 2026 г. Регуляторы приобрели 289 т – это в 5 раз больше 57 т за I квартал и абсолютный рекорд для вторых кварталов года за всю историю наблюдений. 

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