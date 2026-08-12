Цена на золото поднялась выше $4500

«Ведомости» писали, что драгметаллы дорожают на мировых рынках на слабой статистике по рынку труда США. По подсчетам «Цифра брокер», в июле работодатели в США сократили 23 000 рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, а безработица снизилась с 4,2 до 4,1%. Кроме того, центробанки по всему миру нарастили покупку золота во II квартале 2026 г. Регуляторы приобрели 289 т – это в 5 раз больше 57 т за I квартал и абсолютный рекорд для вторых кварталов года за всю историю наблюдений.