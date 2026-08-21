Совет директоров БСП рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие
Совет директоров банка «Санкт-Петербург» рекомендовал выплатить дивиденды в размере 19,17 руб. на обыкновенную акцию по итогам первого полугодия 2026 г. Об этом говорится на сайте раскрытия корпоративной информации.
По привилегированным акциям СД рекомендовал выплаты в размере 0,22 руб.
Датой, когда определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, станет 5 октября. Решение принято единогласно.
По итогам первого полугодия банк получил 16,5 млрд руб. чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Показатель снизился на 33% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Корпоративный кредитный портфель с начала года увеличился на 6% и достиг 805,9 млрд руб. Объем кредитов, выданных физическим лицам, вырос на 5,4% до 212 млрд руб. Объем средств корпоративных клиентов сократился на 4,9% с начала 2026 г. и составил 348,5 млрд руб. Остатки на счетах розничных клиентов уменьшились на 7,6% до 560,8 млрд руб. Норматив достаточности основного капитала банка на 1 июля 2026 г. составил 17,3%.
Выручка банка по РСБУ в июне снизилась на 10,6% в годовом выражении и достигла 7,6 млрд руб. За полгода кредитная организация получила 43,7 млрд руб., что на 13,1% ниже первого полугодия 2025 г. Чистая прибыль за июнь составила 2 млрд руб. (+17,4% год к году), а за полгода – 16,6 млрд руб. (-39,2%).