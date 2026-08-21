Совет директоров БСП рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие

По итогам первого полугодия банк получил 16,5 млрд руб. чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Показатель снизился на 33% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Корпоративный кредитный портфель с начала года увеличился на 6% и достиг 805,9 млрд руб. Объем кредитов, выданных физическим лицам, вырос на 5,4% до 212 млрд руб. Объем средств корпоративных клиентов сократился на 4,9% с начала 2026 г. и составил 348,5 млрд руб. Остатки на счетах розничных клиентов уменьшились на 7,6% до 560,8 млрд руб. Норматив достаточности основного капитала банка на 1 июля 2026 г. составил 17,3%.