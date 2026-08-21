Биткойн превысил $77 000 впервые с конца мая
Стоимость биткойна превысила $77 000 впервые с 26 мая, следует из данных биржи Binance.
Криптовалюта достигла отметки в 11:16 мск, после чего резко перешел к росту. К полудню стоимость достигала $79 500. Минимальная стоимость за последние сутки – $71 132.
В июне цена биткойна падала. 2 июня стоимость сократилась до $69 874, впервые с 7 апреля опустившись ниже отметки $70 000.
Президент Владимир Путин в августе подписал закон о легализации криптовалют в России, который вступает в силу с 1 сентября этого года. Документ признает цифровые валюты имуществом и вводит общие требования к их обороту, а регулирование и надзор будет осуществлять Банк России.