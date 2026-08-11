ЦБ разрешил обращение на российских биржах Bitcoin и Ethereum

ЦБ разрешил обращение на российских биржах Bitcoin и EthereumПокупка криптовалют для «неквалов» ограничена 300 000 рублей в год
Банк России установил лимит на покупку криптовалют для неквалифицированных инвесторов в размере 300 000 руб. в год через одного посредника. Соответствующая норма содержится в проекте указания, опубликованном для общественного обсуждения.
Неквалифицированным инвесторам будут доступны только наиболее ликвидные криптовалюты. Исходя из критериев отбора, ЦБ включил в перечень Bitcoin, Ethereum и Tether USDT. Квалифицированные инвесторы смогут приобретать все криптовалюты, которые будут торговаться на биржевом и внебиржевом рынках, без ограничений. Прежде чем совершать сделки, всем инвесторам вне зависимости от их статуса необходимо будет пройти тестирование и ознакомиться с рисками инвестиций в криптоактивы.
Замечания и предложения к документу можно направлять в Банк России до 24 августа включительно.
4 августа президент Владимир Путин подписал закон о легализации криптовалют в России, который вступает в силу с 1 сентября 2026 г. Документ признает цифровые валюты имуществом и вводит общие требования к их обороту, а регулирование и надзор будет осуществлять Банк России.
В декабре 2025 г. ЦБ представил концепцию регулирования криптовалют, в которой впервые предложил допустить неквалифицированных инвесторов к операциям с ними на разных условиях. В апреле 2026 г. первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин заявил, что регулятор не планирует повышать установленный лимит, назвав такие операции крайне рискованными. Тогда же Чистюхин отметил, что доступ к криптовалютам для «неквалов» нужен в первую очередь для переводов за рубеж, например для оплаты обучения и лечения.