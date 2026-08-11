ЦБ разрешил обращение на российских биржах Bitcoin и Ethereum

В декабре 2025 г. ЦБ представил концепцию регулирования криптовалют, в которой впервые предложил допустить неквалифицированных инвесторов к операциям с ними на разных условиях. В апреле 2026 г. первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин заявил, что регулятор не планирует повышать установленный лимит, назвав такие операции крайне рискованными. Тогда же Чистюхин отметил, что доступ к криптовалютам для «неквалов» нужен в первую очередь для переводов за рубеж, например для оплаты обучения и лечения.