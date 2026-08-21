Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,354+0,24%KLVZ1,868+0,97%KAZT365-0,22%IMOEX2 127,82+0,3%RTSI804,16+0,3%RGBI113,56-0,16%RGBITR768,47-0,12%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Anthropic надеется превзойти SpaceX по объему IPO

Татьяна Мозолевская

Разработчик ИИ-модели Claude компания Anthropic рассчитывает сравняться со SpaceX или превзойти ее по объему первичного публичного размещения акций (IPO). Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.

Anthropic готовится публично подать документы на IPO уже в конце августа. При этом окончательные параметры размещения, включая его объем, еще обсуждаются и могут измениться.

SpaceX в ходе IPO первоначально привлекла $75 млрд, установив рекорд по объему первичного размещения. С учетом опциона на дополнительную продажу акций итоговая сумма достигла $86,2 млрд.

OpenAI еще планирует провести IPO в 2027 году

Инвестиции / Эмитенты

В мае Anthropic привлекла $65 млрд при оценке в $965 млрд. По данным Bloomberg, предварительная выручка компании во II квартале превысила $11,5 млрд против $787 млн за аналогичный период 2025 г. К концу июля годовой темп выручки достиг $65 млрд.

Anthropic может выйти на биржу раньше OpenAI, которая рассматривает возможность проведения IPO в 2027 г. Обе компании уже конфиденциально подали документы для размещения. Anthropic работает над IPO совместно с Morgan Stanley, Goldman Sachs и JPMorgan Chase.

24 июня SpaceX начала размещение пяти траншей облигаций с целью привлечения не менее $25 млрд для финансирования разработок в области ИИ.

IPO космической компании состоялось в середине июня. Изначально SpaceX рассчитывала привлечь $75 млрд, разместив акции по $135 за бумагу, но высокий спрос позволил андеррайтерам продать дополнительно 83,3 млн акций, что увеличило сумму сделки почти на $11 млрд.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь