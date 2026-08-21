Anthropic надеется превзойти SpaceX по объему IPO
Разработчик ИИ-модели Claude компания Anthropic рассчитывает сравняться со SpaceX или превзойти ее по объему первичного публичного размещения акций (IPO). Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.
Anthropic готовится публично подать документы на IPO уже в конце августа. При этом окончательные параметры размещения, включая его объем, еще обсуждаются и могут измениться.
SpaceX в ходе IPO первоначально привлекла $75 млрд, установив рекорд по объему первичного размещения. С учетом опциона на дополнительную продажу акций итоговая сумма достигла $86,2 млрд.
В мае Anthropic привлекла $65 млрд при оценке в $965 млрд. По данным Bloomberg, предварительная выручка компании во II квартале превысила $11,5 млрд против $787 млн за аналогичный период 2025 г. К концу июля годовой темп выручки достиг $65 млрд.
Anthropic может выйти на биржу раньше OpenAI, которая рассматривает возможность проведения IPO в 2027 г. Обе компании уже конфиденциально подали документы для размещения. Anthropic работает над IPO совместно с Morgan Stanley, Goldman Sachs и JPMorgan Chase.
24 июня SpaceX начала размещение пяти траншей облигаций с целью привлечения не менее $25 млрд для финансирования разработок в области ИИ.
IPO космической компании состоялось в середине июня. Изначально SpaceX рассчитывала привлечь $75 млрд, разместив акции по $135 за бумагу, но высокий спрос позволил андеррайтерам продать дополнительно 83,3 млн акций, что увеличило сумму сделки почти на $11 млрд.