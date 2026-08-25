Выручка МТС за II квартал выросла на 9,2%

24 августа «Ведомостям» сообщили, что с 1 сентября 2026 г. МТС введет оплату услуг связи цифровым рублем, к этому также готовятся «Ростелеком» и «Мегафон». Оплата цифровым рублем будет распространяться на все сервисы, в которые интегрирован платежный модуль МТС Pay, и не будет ограничена отдельными категориями товаров и услуг, уточнил представитель МТС. Пользователю со счетом цифрового рубля нужно будет выбрать соответствующий способ оплаты, затем банк и подтвердить операцию. По механике такой платеж будет похож на оплату через систему быстрых платежей, пояснили в компании.