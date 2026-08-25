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Выручка МТС за II квартал выросла на 9,2%

Наталья Захарова

Выручка ПАО «МТС» во II квартале составила 213,5 млрд руб., что на 9,2% больше результата такого же периода в прошлом году. Финансовые результаты опубликованы на сайте компании.

Увеличение объема выручки группа объясняет ростом доходов от услуг мобильной и фиксированной связи. Чистая прибыль за период составила 66,9 млрд руб. против 2,8 млрд руб. годом ранее на фоне продажи доли в дочерней компании. OIBDA (операционная прибыль до вычета амортизации) МТС в отчетном периоде выросла на 16,3% до 84,6 млрд руб. Рост показателя возможен благодаря доходам от услуг связи и медиа-сервисов, а также оптимизации расходов.

Чистый долг МТС составил 474,1 млрд руб. Соотношение чистого долга к LTM OIBDA группы уменьшилось на 0,1 год к году и составило 1,6.

Во II квартале собрание акционеров МТС утвердило дивиденды в объеме 70 млрд руб. Сейчас компания находится на финальной стадии утверждения новой дивидендной политики, которая будет представлена совету директоров осенью.

24 августа «Ведомостям» сообщили, что с 1 сентября 2026 г. МТС введет оплату услуг связи цифровым рублем, к этому также готовятся «Ростелеком» и «Мегафон». Оплата цифровым рублем будет распространяться на все сервисы, в которые интегрирован платежный модуль МТС Pay, и не будет ограничена отдельными категориями товаров и услуг, уточнил представитель МТС. Пользователю со счетом цифрового рубля нужно будет выбрать соответствующий способ оплаты, затем банк и подтвердить операцию. По механике такой платеж будет похож на оплату через систему быстрых платежей, пояснили в компании.

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