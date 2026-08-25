Газпромбанк разместит допвыпуск дисконтных облигаций на 5 млрд рублей

Газпромбанк завершил размещение основного выпуска пятилетних облигаций на 2 млрд руб. в марте. Тогда он реализовал 83,41% займа на 1,7 млрд руб. Цена размещения составила 53,5% от номинала. С учетом девяти допразмещений в обращении находятся бонды на 35,99 млрд руб.