Газпромбанк разместит допвыпуск дисконтных облигаций на 5 млрд рублей
Газпромбанк 27 августа разместить 10-й дополнительный выпуск дисконтных облигаций серии 006Р-05Р объемом 5 млрд руб. Об этом сообщается на сайте раскрытия корпоративной информации.
Цена бондов будет составлять 56,5% от номинала – 565 руб.
Газпромбанк завершил размещение основного выпуска пятилетних облигаций на 2 млрд руб. в марте. Тогда он реализовал 83,41% займа на 1,7 млрд руб. Цена размещения составила 53,5% от номинала. С учетом девяти допразмещений в обращении находятся бонды на 35,99 млрд руб.
21 октября 2025 г. АКРА подтвердило кредитный рейтинг банка на уровне АА+(RU) со стабильным прогнозом. Агентство отметило, что дополнительную поддержку рейтингу оказывает возможность получения Газпромбанком экстраординарной поддержки со стороны государства.