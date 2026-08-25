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Главная / Инвестиции /

Газпромбанк разместит допвыпуск дисконтных облигаций на 5 млрд рублей

Наталья Захарова

Газпромбанк 27 августа разместить 10-й дополнительный выпуск дисконтных облигаций серии 006Р-05Р объемом 5 млрд руб. Об этом сообщается на сайте раскрытия корпоративной информации.

Цена бондов будет составлять 56,5% от номинала – 565 руб.

Газпромбанк завершил размещение основного выпуска пятилетних облигаций на 2 млрд руб. в марте. Тогда он реализовал 83,41% займа на 1,7 млрд руб. Цена размещения составила 53,5% от номинала. С учетом девяти допразмещений в обращении находятся бонды на 35,99 млрд руб.

21 октября 2025 г. АКРА подтвердило кредитный рейтинг банка на уровне АА+(RU) со стабильным прогнозом. Агентство отметило, что дополнительную поддержку рейтингу оказывает возможность получения Газпромбанком экстраординарной поддержки со стороны государства.

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