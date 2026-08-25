АО «Кириллица» допустило дефолт по облигациям серии БО-03
АО «Кириллица» допустило дефолт по выплате дохода за 36-й купонный период и номинала облигаций серии БО-03. Об этом говорится на ленте раскрытия корпоративной информации.
Эмитент должен был выплатить купонный доход в размере 4,07 млн руб., а также номинальную стоимость в 300 млн руб. до 22 августа. Причиной дефолта названо отсутствие денежных средств у «Кириллицы» на расчетном счете.
21 августа нефтетрейдинговая компания «Оил ресурс», принадлежащая группе «Кириллица», допустила технический дефолт при выплате 20-го купона облигаций серии 001Р-01. Она должна была выплатить 67,8 млн руб. до 20 августа.
6 июня Национальное рейтинговое агентство (НРА) отозвало кредитный рейтинг «Кириллица» и прогноз по нему. Статус «под наблюдением» был снят. Решение связано с невозможностью применения отдельных аналитических корректировок в рамках используемой методологии рейтинговой оценки.
АО «Кириллица» – головная организация российской диверсифицированной группы компаний, специализирующейся на оптовых поставках нефти и нефтепродуктов, а также сельскохозяйственных зерновых продуктов в России, СНГ, Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке. В группу входит также поставщик зерна ООО «Землица».