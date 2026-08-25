АО «Кириллица» допустило дефолт по облигациям серии БО-03

АО «Кириллица» – головная организация российской диверсифицированной группы компаний, специализирующейся на оптовых поставках нефти и нефтепродуктов, а также сельскохозяйственных зерновых продуктов в России, СНГ, Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке. В группу входит также поставщик зерна ООО «Землица».