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Главная / Инвестиции /

Акции VK упали до исторического минимума

Максим Цуланов

Котировки VK продолжают снижение и днем 26 августа упали до нового исторического минимума в 117 руб. на акцию. Это следует из данных торгов на Мосбирже.

Стоимость акции МКПАО «ВК» падала до минимальных значений в 15:36 мск.

Прошлый антирекорд – 117,05 руб. Он был отмечен на торгах 17 июля.

24 августа цена акций VK снижалась на 7%. За последние 12 месяцев котировки VK снизились на 62,6%.

Международная компания публичное акционерное общество «ВК» (МКПАО «ВК») – крупнейшая по числу пользователей технологическая компания России. Среди активов компании социальные сети «В контакте» (100 млн пользователей ежемесячно) и «Одноклассники» (34 млн пользователей), платформа «Дзен» (75 млн), мессенджер Max, почтовый сервис Mail.ru, которые позволяют покрывать 95% аудитории рунета.

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