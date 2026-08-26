Акции VK упали до исторического минимума
Стоимость акции МКПАО «ВК» падала до минимальных значений в 15:36 мск.
Прошлый антирекорд – 117,05 руб. Он был отмечен на торгах 17 июля.
24 августа цена акций VK снижалась на 7%. За последние 12 месяцев котировки VK снизились на 62,6%.
Международная компания публичное акционерное общество «ВК» (МКПАО «ВК») – крупнейшая по числу пользователей технологическая компания России. Среди активов компании социальные сети «В контакте» (100 млн пользователей ежемесячно) и «Одноклассники» (34 млн пользователей), платформа «Дзен» (75 млн), мессенджер Max, почтовый сервис Mail.ru, которые позволяют покрывать 95% аудитории рунета.