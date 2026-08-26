Выручка группы ЛСР за полгода по РСБУ выросла на 46,7%

Больше всего за шесть месяцев выросли поступления от дивидендов и долевого участия в других организациях – с 3,03 млрд до 11,53 млрд руб. На 41,8% увеличились платежи процентов по долговым обязательствам и составили 14,31 млрд руб., а также в 16 раз выросла статья прочие платежи – до 41,32 млрд руб.