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Главная / Инвестиции /

Выручка группы ЛСР за полгода по РСБУ выросла на 46,7%

Наталья Захарова

Выручка ПАО «Группа ЛСР» по РСБУ за январь – июнь 2026 г. составила 19,75 млрд руб., что на 46,7% больше год к году. Отчет о финансовых результатах опубликован на сайте раскрытия корпоративной информации.

Себестоимость продаж группы выросла на 18,2% – до 1,91 млрд руб. Валовую прибыль группа нарастила на 50,6% – до 17,85 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 24,2% – до 12,89 млрд руб.

Больше всего за шесть месяцев выросли поступления от дивидендов и долевого участия в других организациях – с 3,03 млрд до 11,53 млрд руб. На 41,8% увеличились платежи процентов по долговым обязательствам и составили 14,31 млрд руб., а также в 16 раз выросла статья прочие платежи – до 41,32 млрд руб.

25 марта 2025 г. АКРА присвоило группе ЛСР кредитный рейтинг А(RU) со «стабильным» прогнозом. Агентство отметило очень сильную географическую диверсификацию, ликвидность, высокую рентабельность и сильный бизнес-профиль. 

«Группа ЛСР» – российская строительная и девелоперская компания, которая также производит строительные материалы. Она работает с 1993 г. Регионы присутствия: Санкт-Петербург, Москва, Екатеринбург, Сочи и их области.

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