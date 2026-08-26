Выручка группы ЛСР за полгода по РСБУ выросла на 46,7%
Выручка ПАО «Группа ЛСР» по РСБУ за январь – июнь 2026 г. составила 19,75 млрд руб., что на 46,7% больше год к году. Отчет о финансовых результатах опубликован на сайте раскрытия корпоративной информации.
Себестоимость продаж группы выросла на 18,2% – до 1,91 млрд руб. Валовую прибыль группа нарастила на 50,6% – до 17,85 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 24,2% – до 12,89 млрд руб.
Больше всего за шесть месяцев выросли поступления от дивидендов и долевого участия в других организациях – с 3,03 млрд до 11,53 млрд руб. На 41,8% увеличились платежи процентов по долговым обязательствам и составили 14,31 млрд руб., а также в 16 раз выросла статья прочие платежи – до 41,32 млрд руб.
25 марта 2025 г. АКРА присвоило группе ЛСР кредитный рейтинг А(RU) со «стабильным» прогнозом. Агентство отметило очень сильную географическую диверсификацию, ликвидность, высокую рентабельность и сильный бизнес-профиль.
«Группа ЛСР» – российская строительная и девелоперская компания, которая также производит строительные материалы. Она работает с 1993 г. Регионы присутствия: Санкт-Петербург, Москва, Екатеринбург, Сочи и их области.