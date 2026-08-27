ГК Softline вышла на чистую прибыль за полугодие после убытков в 2025 году

Чистый долг «Софтлайна» на 30 июня составил 31,75 млрд руб. (+42% год к году). Соотношение чистого долга к скорректированной EBITDA за последние 12 месяцев составило 3,3x. В компании заявили, что такой уровень долговой нагрузки – приемлемый. На конец года соотношение показателей ожидается на уровне не более 2х.