ГК Softline вышла на чистую прибыль за полугодие после убытков в 2025 году
Чистая прибыль ПАО «Софтлайн» за первые шесть месяцев составила 892 млн руб. против 88 млн руб. чистого убытка, полученного по итогам аналогичного периода годом ранее. Финансовые результаты опубликованы на сайте компании.
Оборот компании вырос на 15% год к году до 53,1 млрд руб. Доля показателя в 32% (16,8 млрд руб.) пришлась на продажи собственных решений группы. Валовая прибыль увеличилась на 16% до 11,6 млрд руб. Скорректированная EBITDA за полгода выросла на 27% и составила 4,4 млрд руб.
Чистый долг «Софтлайна» на 30 июня составил 31,75 млрд руб. (+42% год к году). Соотношение чистого долга к скорректированной EBITDA за последние 12 месяцев составило 3,3x. В компании заявили, что такой уровень долговой нагрузки – приемлемый. На конец года соотношение показателей ожидается на уровне не более 2х.
26 марта АКРА присвоило «Софтлайну» кредитный рейтинг А-(RU) и такой же для его облигаций. Прогноз – «стабильный». Сдерживающими факторами для уровня рейтинга выступают чувствительное покрытие процентных платежей и сдержанная рентабельность.
«Софтлайн» – инвестиционно-технологический холдинг, лидирующий в нескольких сегментах рынка технологий. Группа присутствует в России, Казахстане, Узбекистане, Вьетнаме и ОАЭ. Ее акции и облигации торгуются на Московской бирже под тикером SOFL.