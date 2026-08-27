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Главная / Инвестиции /

Российский рынок акций растет без новостей

Ведомости

По состоянию на 12:00 мск 27 августа индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,42% и составил 2080,10. Индекс РТС вырос на 0,42% и составил 777,48. Рынок подпитывается геополитическими слухами, которые пока не имеют подтверждения.

Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:

«Северсталь» – 602,40 руб. (+3,36%)

ММК – 20,38 руб. (+3,01%)

«Юнипро» – 0,95 руб. (+2,89%)

НЛМК – 65,36 руб. (+2,83%)

АФК «Система» – 7,03 руб. (+2,79%)

В аутсайдерах торгов оказались:

МКБ – 10,13 руб. (-2,13%)

«Лента» – 1848,50 руб. (-1,23%)

«Юнайтед медикал груп» – 580 руб. (-0,53%)

ВИ.ру – 70,55 руб. (-0,42%)

«ЭсЭфАй» – 591,20 руб. (-0,40%)

Общий объем торгов составил 33,66 млрд руб.

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