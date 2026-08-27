Российский рынок акций растет без новостей
По состоянию на 12:00 мск 27 августа индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,42% и составил 2080,10. Индекс РТС вырос на 0,42% и составил 777,48. Рынок подпитывается геополитическими слухами, которые пока не имеют подтверждения.
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:
«Северсталь» – 602,40 руб. (+3,36%)
ММК – 20,38 руб. (+3,01%)
«Юнипро» – 0,95 руб. (+2,89%)
НЛМК – 65,36 руб. (+2,83%)
АФК «Система» – 7,03 руб. (+2,79%)
В аутсайдерах торгов оказались:
МКБ – 10,13 руб. (-2,13%)
«Лента» – 1848,50 руб. (-1,23%)
«Юнайтед медикал груп» – 580 руб. (-0,53%)
ВИ.ру – 70,55 руб. (-0,42%)
«ЭсЭфАй» – 591,20 руб. (-0,40%)
Общий объем торгов составил 33,66 млрд руб.