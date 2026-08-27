Российский рынок акций растет без новостей

По состоянию на 12:00 мск 27 августа индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,42% и составил 2080,10. Индекс РТС вырос на 0,42% и составил 777,48. Рынок подпитывается геополитическими слухами, которые пока не имеют подтверждения.