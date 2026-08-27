Рыночная стоимость Alphabet упала почти на $700 млрд

Инвесторов также беспокоит отток специалистов из Google. За последние месяцы компанию покинули два топ-менеджера, перешедшие в Anthropic и OpenAI. В августе из Alphabet также ушел Джефф Дин, игравший важную роль в формировании стратегии Google в области ИИ. По данным Bloomberg, он решил создать собственный стартап, в который забрал с собой несколько высокопоставленных сотрудников компании.