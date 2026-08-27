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Главная / Инвестиции /

Рыночная стоимость Alphabet упала почти на $700 млрд

Елена Вострикова

Рыночная стоимость Alphabet снизилась на $692 млрд с майского максимума на фоне растущих опасений инвесторов относительно позиций компании в сфере искусственного интеллекта. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные торгов.

По информации издания, большую часть прошлого года акции материнской компании Google были одними из наиболее привлекательных среди крупнейших технологических компаний. Инвесторы рассчитывали, что Alphabet станет одним из главных бенефициаров развития искусственного интеллекта.

13 мая бумаги Alphabet достигли исторического максимума. За предшествующие 12 месяцев они подорожали более чем на 150%, войдя в число 25 наиболее быстрорастущих активов индекса S&P 500.

После достижения пика акции потеряли около 15%, а капитализация Alphabet сократилась на $692 млрд. Bloomberg связывает распродажу с сомнениями инвесторов в способности компании сохранять лидирующие позиции в гонке ИИ. Дополнительное давление оказывают растущие расходы на инфраструктуру для разработки и работы ИИ, а также задержка выпуска новой модели Gemini.

Инвесторов также беспокоит отток специалистов из Google. За последние месяцы компанию покинули два топ-менеджера, перешедшие в Anthropic и OpenAI. В августе из Alphabet также ушел Джефф Дин, игравший важную роль в формировании стратегии Google в области ИИ. По данным Bloomberg, он решил создать собственный стартап, в который забрал с собой несколько высокопоставленных сотрудников компании.

30 июля сообщалось, что свободный денежный поток Alphabet по итогам II квартала 2026 г. стал отрицательным на фоне значительных инвестиций в ИИ. Компания повысила прогноз капитальных затрат до $195–205 млрд из-за высокого спроса на вычислительные мощности.

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