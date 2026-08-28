Выручка ТМК по МСФО за полугодие упала на 37%

Выручка ТМК за январь – июнь по РСБУ составила 145,70 млрд руб., что на 42% меньше год к году. Чистый убыток составил 20,25 млрд руб. против 22,04 млрд руб. чистой прибыли за первое полугодие 2025 г. Налог на прибыль организаций ТМК вырос почти в семь раз – до 7,07 млрд руб. Прочие доходы сократились почти в четыре раза – до 3,73 млрд руб.