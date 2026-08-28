Выручка ТМК по МСФО за полугодие упала на 37%
Выручка от реализации продукции ПАО «ТМК» за полугодие по МСФО снизилась до 149,44 млрд руб., что на 36,9% меньше результата за аналогичный период прошлого года. Компания опубликовала итоги за период на сайте.
Валовая прибыль составила 22,76 млрд руб. (-61,2%). Чистый убыток за период составил 30,14 млрд руб. Показатель вырос почти в 10 раз – с 3,25 млрд руб. убытка. Скорректированный показатель EBITDA составил 22,2 млрд руб. (-25% год к году), а рентабельность по скорректированному EBITDA - на уровне 14,8% (-2,9 п. п.).
Чистый долг по состоянию на 30 июня составил 308,3 млрд руб. Отношение чистого долга к скорректированному показателю LTM EBITDA составило 5,95х.
Тем не менее в ТМК заявили, что компания сохраняет сдержанный оптимизм относительно роста объемов потребления трубной продукции на российском рынке в ближайшей перспективе. Прогнозируется начало реализации крупных, в том числе ранее отложенных, инфраструктурных проектов в сегментах транспортировки и переработки углеводородов, атомной энергетике.
Выручка ТМК за январь – июнь по РСБУ составила 145,70 млрд руб., что на 42% меньше год к году. Чистый убыток составил 20,25 млрд руб. против 22,04 млрд руб. чистой прибыли за первое полугодие 2025 г. Налог на прибыль организаций ТМК вырос почти в семь раз – до 7,07 млрд руб. Прочие доходы сократились почти в четыре раза – до 3,73 млрд руб.
15 января по результатам допэмиссии в рамках перехода на единую акцию ТМК разместила 47,138 млн акций (4,5% от общего числа размещенных акций до процесса реорганизации). 12 января компания завершила присоединение восьми ключевых подконтрольных обществ.