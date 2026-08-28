Прибыль «Инграда» за первое полугодие упала в 3,6 раза год к году
Чистая прибыль ПАО «Инград» за первое полугодие по МСФО составила 1,01 млрд руб. против 3,67 млрд руб., полученных по итогам аналогичного периода прошлого года. Финансовые результаты опубликованы на сайте раскрытия корпоративной информации.
Выручка выросла на 8,1% до 21,67 млрд руб., а валовая прибыль – на 7,3% до 8,87 млрд руб. Себестоимость увеличилась до 12,82 млрд руб. (+8,7%).
Долгосрочная кредиторская задолженность на 30 июня составила 4,54 млрд руб. (на 31 декабря 2025 г. – 3,99 млрд руб.), а краткосрочная – 10,62 млрд руб. (на конец прошлого года – 10,96 млрд руб.). Всего обязательств у «Инграда» на конец периода – 139,88 млрд руб.
Выручка «Инграда» по итогам 2025 г. по МСФО составила 46,8 млрд руб., чистая прибыль – 3,27 млрд руб. По итогам 2024 г. было получено 3,04 млрд руб. чистого убытка.
«Инград» (Ingrad) – это крупная российская инвестиционно-девелоперская компания, которая специализируется на строительстве жилых кварталов комфорт- и бизнес-класса в Москве и Московской области.