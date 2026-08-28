Прибыль «Инграда» за первое полугодие упала в 3,6 раза год к году

Долгосрочная кредиторская задолженность на 30 июня составила 4,54 млрд руб. (на 31 декабря 2025 г. – 3,99 млрд руб.), а краткосрочная – 10,62 млрд руб. (на конец прошлого года – 10,96 млрд руб.). Всего обязательств у «Инграда» на конец периода – 139,88 млрд руб.