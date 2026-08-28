«Мечел» завершил полугодие с отрицательным показателем EBITDA

В «Мечел» рассказали, что большинство негативных факторов, оказывавших влияние на группу в прошлом году, сохранились и в начале этого года. К ним можно отнести низкие цены на угольную продукцию, слабую конъюнктуру рынка стали, высокую ключевую ставку и санкционные ограничения.