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Главная / Инвестиции /

«Мечел» завершил полугодие с отрицательным показателем EBITDA

Наталья Захарова

Скорректированный EBITDA ПАО «Мечел» за первое полугодие по МСФО упал до -6,05 млрд руб. По итогам первых шести месяцев прошлого года показатель составил 5,69 млрд руб. Финансовые результаты компания опубликовала на сайте.

Выручка снизилась на 23% год к году, до 117,35 млрд руб. Убыток, приходящийся на акционеров «Мечел», составил 41,47 млрд руб. против убытка 40,51 млрд руб. в 2025 г.

Операционные убытки компании незначительно снизились – до 17,01 млрд руб. (+25%). Чистый долг группы без пеней и штрафов на 30 июня составил 289,6 млрд руб. Структура кредитного портфеля на текущий момент равна 96,1% в рублях, оставшаяся часть – в иностранной валюте. Доля банков с государственным участием составляет 89%.

В «Мечел» рассказали, что большинство негативных факторов, оказывавших влияние на группу в прошлом году, сохранились и в начале этого года. К ним можно отнести низкие цены на угольную продукцию, слабую конъюнктуру рынка стали, высокую ключевую ставку и санкционные ограничения.

Выручка компании по МСФО за 2025 г. упала на 26% относительно 2024 г. и достигла 287 млрд руб. Валовая прибыль снизилась до 44,7 млрд руб. по сравнению со 102 млрд руб. годом ранее. Консолидированная EBITDA сократилась на 86% и составила 7,7 млрд руб.

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