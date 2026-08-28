Чистая прибыль «Лукойла» по МСФО выросла до 430,9 млрд рублей за полугодие
Чистая прибыль «Лукойла», относящаяся к акционерам, по итогам первого полугодия 2026 г. составила 430,9 млрд руб. по МСФО. Показатель вырос в 1,5 раза год к году, сообщили в компании.
Выручка от реализации за отчетный период увеличилась на 8%, до 2,06 трлн руб. против 1,9 трлн руб. в 2025 г. Операционная прибыль выросла в 2,5 раза и достигла 610,9 млрд руб., а доналоговая прибыль увеличилась более чем втрое, до 581,4 млрд руб.
Положительную динамику показал и показатель EBITDA. За первые шесть месяцев года он составил 815,3 млрд руб. против 606,2 млрд руб. за аналогичный период 2025 г., увеличившись более чем на 34%.
По состоянию на 12:00 мск 27 августа цена акций «Лукойла» выросла на 2,46% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 4230,50 руб. Объем торгов составил 1,31 млрд руб. На закрытие торгов 26 августа цена акций «Лукойла» составила 4199,50 руб., оборот торгов достиг 4,82 млрд руб. За последние 12 месяцев цена акций «Лукойла» снизилась на 32,8%.
Чистая прибыль «Лукойла» по РСБУ по итогам первого полугодия 2026 г. составила 361,9 млн руб., что на 10,5% больше, чем за тот же период в 2025 г. Выручка за январь – июнь 2026 г. составила 1,45 млрд руб. За тот же период в 2025 г. сумма выручки составила 1,39 млрд руб. Себестоимость снизилась на 6,5% до 915,309 млрд руб., прочие доходы увеличились в 3,6 раза и зафиксированы в размере 60,902 млрд руб., прочие расходы выросли в 7,4 раза – 125,039 млрд руб.