Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
MGNT1 887+2,33%CNY Бирж.11,795+1,1%IMOEX2 237,17+2,1%RTSI888,08+1,25%RGBI115,48+0,86%RGBITR775,23+0,86%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Чистая прибыль «Лукойла» увеличилась на 10,5% за первое полугодие

Ведомости

Чистая прибыль компании «Лукойл» по РСБУ по итогам первого полугодия 2026 г. составила 361,9 млн руб., что на 10,5% больше, чем за тот же период в 2025 г. Финансовая отчетность компании опубликована на сайте раскрытия информации.

Выручка за январь – июнь 2026 г. составила 1,45 млрд руб. За тот же период в 2025 г. сумма выручки составила 1,39 млрд руб. Себестоимость снизилась на 6,5% до 915,309 млрд руб., прочие доходы увеличились в 3,6 раза и зафиксированы в размере 60,902 млрд руб., прочие расходы выросли в 7,4 раза – 125,039 млрд руб.

27 июля цена акций «Лукойла» снизилась на 4,25% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня. Она составила 4551 руб. Весь объем торгов составил 2,09 млрд руб. При этом 24 июля на закрытии торгов цена акций «Лукойла» составила 4638 руб., оборот торгов достиг 9,01 млрд руб.

24 июля Управление по контролю за зарубежными активами минфина США (OFAC) продлило лицензию, которая разрешает продажи международных активов «Лукойла» – Lukoil International GmbH (LIG). Лицензия будет действовать до 22 августа.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь