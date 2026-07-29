Чистая прибыль «Лукойла» увеличилась на 10,5% за первое полугодие
Чистая прибыль компании «Лукойл» по РСБУ по итогам первого полугодия 2026 г. составила 361,9 млн руб., что на 10,5% больше, чем за тот же период в 2025 г. Финансовая отчетность компании опубликована на сайте раскрытия информации.
Выручка за январь – июнь 2026 г. составила 1,45 млрд руб. За тот же период в 2025 г. сумма выручки составила 1,39 млрд руб. Себестоимость снизилась на 6,5% до 915,309 млрд руб., прочие доходы увеличились в 3,6 раза и зафиксированы в размере 60,902 млрд руб., прочие расходы выросли в 7,4 раза – 125,039 млрд руб.
24 июля Управление по контролю за зарубежными активами минфина США (OFAC) продлило лицензию, которая разрешает продажи международных активов «Лукойла» – Lukoil International GmbH (LIG). Лицензия будет действовать до 22 августа.