Чистая прибыль «Лукойла» увеличилась на 10,5% за первое полугодие

Чистая прибыль компании «Лукойл» по РСБУ по итогам первого полугодия 2026 г. составила 361,9 млн руб., что на 10,5% больше, чем за тот же период в 2025 г. Финансовая отчетность компании опубликована на сайте раскрытия информации.