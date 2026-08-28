Чистая прибыль «Русагро» по МСФО за полгода снизилась в 86 раз

Отдельно указана выручка сельскохозяйственного бизнеса, которая выросла в 3,5 раза и составила 21,6 млрд руб. В сахарном бизнесе выручка достигла 24,6 млрд руб. (+49%). Масложировой бизнес продемонстрировал рост выручки на 3% до 103,7 млрд руб. Выручка мясного бизнеса составила 41,6 млрд руб. (-10%) – большое давление на цены свинины в РФ оказала конкуренция со стороны импорта мяса курицы из Китая, объяснили в «Русагро».