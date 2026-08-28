Чистая прибыль «Русагро» по МСФО за полгода снизилась в 86 раз
Чистая прибыль группы «Русагро» за первое полугодие по МСФО снизилась до 55,88 млн руб. По результатам аналогичного периода прошлого года прибыль составила 4,24 млрд руб. Финансовый отчет опубликован на сайте раскрытия корпоративной информации.
Выручка выросла на 9% до 183,04 млрд руб. Себестоимость продаж увеличилась на 16% до 161,54 млрд руб. Валовая прибыль группы снизилась на 33,8% и достигла уровня в 24,46 млрд руб. Показатель EBITDA группы компаний за шесть месяцев составил 9,4 млрд руб.
Отдельно указана выручка сельскохозяйственного бизнеса, которая выросла в 3,5 раза и составила 21,6 млрд руб. В сахарном бизнесе выручка достигла 24,6 млрд руб. (+49%). Масложировой бизнес продемонстрировал рост выручки на 3% до 103,7 млрд руб. Выручка мясного бизнеса составила 41,6 млрд руб. (-10%) – большое давление на цены свинины в РФ оказала конкуренция со стороны импорта мяса курицы из Китая, объяснили в «Русагро».
По состоянию на 17:00 мск акции «Русагро» торгуются по 74,30 руб. Разница с ценой закрытия составила 2,31%.
6 мая под управление государства перешел контрольный пакет акций «Русагро» – 65%. Хамовнический суд Москвы частично удовлетворил требования по иску Генпрокуратуры к основателю агрохолдинга Вадиму Мошковичу, его родственникам и бывшему гендиректору компании Максиму Басову.