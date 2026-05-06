Контрольный пакет акций «Русагро» перешел в государственную собственность

Контрольный пакет акций «Русагро» перешел в государственную собственностьСуд по иску Генпрокуратуры изъял миллиарды рублей Вадима Мошковича и его близких
Хамовнический суд Москвы частично удовлетворил требования по иску Генпрокуратуры к основателю агрохолдинга «Русагро» Вадиму Мошковичу, его родственникам и бывшему гендиректору компании Максиму Басову. Согласно решению суда, в доход государства обращены: 470 млн принадлежащих Мошковичу обыкновенных акций ПАО «Русагро» номиналом 2,5 руб., а также почти 795 000 акций, принадлежащих супруге Мошковича Наталье Быковской, около 73 млн акций, принадлежащих Басову, более 14 млн акций бывшего топ-менеджера и племянника Мошковича Сергея Трибунского и более 69 млн акций, зарегистрированных на его супругу Луизу Площанскую.
Таким образом, под управление государства переходит контрольный пакет – более 65% акций компании. Решение будет исполняться немедленно.
Всего, как следует из решения, в государственную казну перешли доли в уставных капиталах принадлежащих ответчикам или аффилированных с ними пяти организаций, а также денежные средства на счетах ответчиков в размере, превышающем 14 млрд руб. По подсчетам «Ведомостей», стоимость изъятых акций «Русагро» на 18.00 5 мая оценивается в 68,533 млрд руб. (65,34% от стоимости всех торгующихся на Мосбирже акций компании).
Кроме того, по решению суда конфисковано более 10,5 млрд руб., $1,8 млн, 1,6 млн евро и более 200 млн юаней, размещенных на банковских счетах Мошковича и изъятых в ходе обыска. У Басова конфисковали 87 млн руб. Как пояснил адвокат Басова Дмитрий Кравченко, прокуратура так и не объяснила, в чем заключаются коррупционные проявления в действиях его доверителя и как его личное имущество может быть связано с какими-то действиями Мошковича.
«В исковом заявлении Генеральной прокуратуры Басов упоминается лишь единожды – как якобы подконтрольный Мошковичу до настоящего времени генеральный директор, но в чем именно заключался контроль и на основании чего прокуратура пришла к таким выводам в ходе рассмотрения дела, истец пояснить так и не смог», – отметил защитник. Басов является известным топ-менеджером, занимающим управленческие должности в различных компаниях с 2000 г., а из «Русагро» уволился больше четырех лет назад. При таких обстоятельствах довод о том, что он являлся «номиналом» кого-либо, явно не обоснован, считает адвокат.
«Мы предоставили достаточную совокупность доказательств, подтверждающую, что ответчик не имеет никакого отношения к вменяемым Мошковичу действиям, ежегодно декларировал доходы от своей законной деятельности, которых явно хватало для приобретения всего изъятого у него имущества. То есть источники происхождения всего его имущества более чем законны», – уточнил адвокат Андрей Дроздов.
Помимо прочего судом были изъяты и доли Басова в ООО «Геомирагро» – обществе, которое было создано уже после прекращения полномочий Басова в ПАО «Группа «Русагро», не имеет к этой группе компаний никакого отношения и вообще было создано не ответчиками, которые в нем стали лишь внешними инвесторами, обращает внимание Кравченко. Защитники намерены обжаловать решение Хамовнического суда в ближайшее время.
Претензии к Мошковичу у надзорного ведомства возникли из-за нарушения антикоррупционного законодательства в период с 2006–2014 гг., когда он занимал должность сенатора от Белгородской области. По мнению прокуроров, в то время бизнесмен сохранял контроль над созданным им «Русагро» и использовал публичные полномочия в интересах холдинга.
Мошкович последовательно консолидировал активы в аграрном секторе еще до прихода в политику. На базе ряда компаний, включая «Авгур эстейт», «Шугаримпекс трэйдинг компани» и «Русагро», был сформирован холдинг, работавший в Белгородской, Воронежской и Тамбовской областях, следует из иска. В Генпрокуратуре пришли к выводу, что стремление Мошковича к дальнейшей капитализации бизнеса якобы стало одной из причин его перехода в Совет Федерации (СФ). Судя по претензиям надзорного органа, после избрания в СФ бизнесмен вопреки закону не прекратил участие в управлении коммерческими структурами. Более того, его парламентская деятельность, пришли к выводу правоохранители, была «подчинена интересам аффилированных организаций».
Мошкович, по мнению Генпрокуратуры, занимался сокрытием реальной структуры владения активами. В декларациях не отражались сведения о ряде компаний, включая иностранные структуры, зарегистрированные на Кипре (что для сенаторов тоже запрещено законом). Эти юрисдикции, по версии прокуратуры, использовались для вывода прибыли за рубеж и маскировки бенефициарного контроля над «Русагро».
«Русагро» продолжает работать штатно. Производственные процессы, поставки, отгрузки и продажа продукции осуществляются без изменений. Об этом сообщили ТАСС в компании. Там уточнили, что выплата зарплаты, налогов, обязательных платежей и расчеты с контрагентами по хозяйственной деятельности разрешены в рамках наложенных мер. Обеспечительные меры не касаются повседневной операционной деятельности предприятий группы.
Сейчас и Мошкович, и Басов находятся в СИЗО. Расследование уголовного дела против них завершилось – они знакомятся с материалами дела. Они были задержаны в марте 2025 г., суд продлил их арест до 26 июня. Им предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ). Позднее были добавлены статьи о легализации денежных средств (174.1 УК РФ) и преднамеренном банкротстве (196 УК РФ). Следствие оценивало общий ущерб и объем легализации в 86 млрд руб. По данным источников, речь идет, в частности, о предполагаемом хищении 85% холдинга «Солнечные продукты» и обязательствах перед 18 кредиторами.
Также в июле 2025 г. против Мошковича возбуждено отдельное дело о даче взятки бывшему вице-губернатору Тамбовской области Сергею Иванову. По версии следствия, он получил охотничий карабин Blaser R8 стоимостью 2,6 млн руб. в обмен на содействие бизнесу, тогда как защита утверждает, что это был подарок.
