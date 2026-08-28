Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTKM39,32-0,1%CNY Бирж.12,9+0,68%IMOEX2 114,93+1,03%RTSI778,32+1,45%RGBI113,54+0,18%RGBITR770,04+0,2%
Главная / Инвестиции /

Чистая прибыль «СПБ биржи» за полгода по МСФО упала на 62%

Наталья Захарова

Чистая прибыль ПАО «СПБ биржа» за первые шесть месяцев 2026 г. составила 33,13 млн руб., что на 62% ниже результата за аналогичный период 2025 г. Финансовые результаты опубликованы на сайте площадки.

Операционные доходы выросли на 7,19% до 1,85 млрд руб. Доходы по услугам и комиссиям увеличились на 41,05%, составив 333,55 млн руб. Доходы от размещения собственного капитала компании выросли на символические 1,82% – до 1,52 млрд руб. Валовая операционная прибыль увеличилась на 1,15% – 1,43 млрд руб.

Показатель EBITDA вырос до 391,10 млн руб. (+4,43%). Рентабельность по EBITDA составила 21,1% (+0,6 п. п.).

Объем сделок в режиме основных торгов по российским ценным бумагам и неоактивам составил 1,52 млрд руб. Объем сделок с ценными бумагами достиг 1,22 трлн руб., что почти в два раза больше, чем за аналогичный период годом ранее.

В январе Центральный банк России решил освободить депозитарий «СПБ биржи» СПБ-банк от обязанности раскрывать корпоративную информацию.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте