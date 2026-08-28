Чистая прибыль «СПБ биржи» за полгода по МСФО упала на 62%
Чистая прибыль ПАО «СПБ биржа» за первые шесть месяцев 2026 г. составила 33,13 млн руб., что на 62% ниже результата за аналогичный период 2025 г. Финансовые результаты опубликованы на сайте площадки.
Операционные доходы выросли на 7,19% до 1,85 млрд руб. Доходы по услугам и комиссиям увеличились на 41,05%, составив 333,55 млн руб. Доходы от размещения собственного капитала компании выросли на символические 1,82% – до 1,52 млрд руб. Валовая операционная прибыль увеличилась на 1,15% – 1,43 млрд руб.
Показатель EBITDA вырос до 391,10 млн руб. (+4,43%). Рентабельность по EBITDA составила 21,1% (+0,6 п. п.).
Объем сделок в режиме основных торгов по российским ценным бумагам и неоактивам составил 1,52 млрд руб. Объем сделок с ценными бумагами достиг 1,22 трлн руб., что почти в два раза больше, чем за аналогичный период годом ранее.
В январе Центральный банк России решил освободить депозитарий «СПБ биржи» СПБ-банк от обязанности раскрывать корпоративную информацию.