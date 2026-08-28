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Главная / Инвестиции /

Российский рынок акций завершает день и неделю ростом

Ведомости

По состоянию на 18:40 мск 28 августа индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,8% и составил 2110,19. Индекс РТС вырос на 1,22% и составил 776,57.

Сегодня было опубликовано около 50 квартальных и полугодовых отчетов российских компаний по МСФО, что и определило крайне неоднородный внутридневной ландшафт рынка.

Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:

В аутсайдерах торгов оказались:

Общий объем торгов составил 75,55 млрд руб.

Лидерами по объему торгов стали:

  • «Лукойл» – 14,44 млрд руб. (цена 4544 руб.)

  • «Газпром» – 7,59 млрд руб. (цена 84,38 руб.)

  • «Сбербанк ао – 4,78 млрд руб. (цена 267,63 руб.)

  • ГК «Самолет» – 4,59 млрд руб. (цена 345,40 руб.)

  • «Т-технологии» – 3,33 млрд руб. (цена 249,28 руб.)

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