Российский рынок акций завершает день и неделю ростом
По состоянию на 18:40 мск 28 августа индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,8% и составил 2110,19. Индекс РТС вырос на 1,22% и составил 776,57.
Сегодня было опубликовано около 50 квартальных и полугодовых отчетов российских компаний по МСФО, что и определило крайне неоднородный внутридневной ландшафт рынка.
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:
«Лукойл» – 4544 руб. (+5,75%)
«Юнипро» – 1,00 руб. (+4,83%)
«Сегежа» – 0,65 руб. (+3,99%)
«Юнайтед медикал груп» – 595,30 руб. (+2,95%)
VK – 118,70 руб. (+1,72%)
В аутсайдерах торгов оказались:
«Инарктика» – 331,50 руб. (-3,64%)
МКБ – 9,82 руб. (-3,61%)
ГК «Самолет» – 345,40 руб. (-3,35%)
«Совкомфлот» – 74,32 руб. (-3,24%)
Группа ЛСР – 490,40 руб. (-3,05%)
Общий объем торгов составил 75,55 млрд руб.
Лидерами по объему торгов стали:
«Лукойл» – 14,44 млрд руб. (цена 4544 руб.)
«Газпром» – 7,59 млрд руб. (цена 84,38 руб.)
«Сбербанк ао – 4,78 млрд руб. (цена 267,63 руб.)
ГК «Самолет» – 4,59 млрд руб. (цена 345,40 руб.)
«Т-технологии» – 3,33 млрд руб. (цена 249,28 руб.)