«Транснефть» приобрела 7,52% акций Газпромбанка
Компания «Транснефть» приобрела 7,52% акций Газпромбанка, сообщил РБК со ссылкой на два источника на финансовом рынке и собеседника, знакомого с условиями сделки. Факт сделки подтвердил источник «Ведомостей».
О покупке 7,52% ценных бумаг одной из компаний «Транснефть» сообщила в финансовой отчетности по МСФО за первое полугодие 2026 г. Стоимость сделки составила 40 млрд руб. Название организации тогда не раскрывалось.
В отчете Газпромбанка по МСФО за первое полугодие 2026 г. указано, что Банк России зарегистрировал дополнительный выпуск 50,6 млн акций кредитной организации номинальной стоимостью 450 руб. каждая.
17 июля совет директоров «Транснефти» рекомендовал выплату дивидендов в размере 204,17 руб. на обыкновенную и привилегированную акции. Общая сумма выплат составит 147,99 млрд руб. В том числе 116,26 млрд руб. по обыкновенным акциям, 31,7 млрд руб. – по привилегированным. Чистая прибыль компании за первое полугодие составила 78,7 млрд руб., что на 3,2% превышает показатель аналогичного периода 2025 г.