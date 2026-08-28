«Транснефть» приобрела 7,52% акций Газпромбанка

17 июля совет директоров «Транснефти» рекомендовал выплату дивидендов в размере 204,17 руб. на обыкновенную и привилегированную акции. Общая сумма выплат составит 147,99 млрд руб. В том числе 116,26 млрд руб. по обыкновенным акциям, 31,7 млрд руб. – по привилегированным. Чистая прибыль компании за первое полугодие составила 78,7 млрд руб., что на 3,2% превышает показатель аналогичного периода 2025 г.