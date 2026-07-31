«Транснефть» увеличила чистую прибыль по РСБУ на 3,2% за первое полугодие

В компании пояснили, что основным фактором роста стало увеличение доходов от участия в других организациях. Значительная часть этих поступлений относится к внутригрупповым доходам и не оказывает влияния на консолидированную отчетность по МСФО. Одновременно «Транснефть» указала, что на динамику прибыли негативно повлияли снижение сальдо процентных доходов и расходов, а также отрицательное сальдо переоценки финансовых вложений в акции ПАО «НМТП».