«Транснефть» увеличила чистую прибыль по РСБУ на 3,2% за первое полугодие
Чистая прибыль ПАО «Транснефть» составила 78,7 млрд руб., что на 3,2% превышает показатель аналогичного периода 2025 г. Это следует из отчета компании по РСБУ за первое полугодие 2026 г.
В компании пояснили, что основным фактором роста стало увеличение доходов от участия в других организациях. Значительная часть этих поступлений относится к внутригрупповым доходам и не оказывает влияния на консолидированную отчетность по МСФО. Одновременно «Транснефть» указала, что на динамику прибыли негативно повлияли снижение сальдо процентных доходов и расходов, а также отрицательное сальдо переоценки финансовых вложений в акции ПАО «НМТП».
Выручка компании за январь – июнь 2026 г. выросла на 2,7% по сравнению с первым полугодием 2025 г. и достигла 654,7 млрд руб. В «Транснефти» связывают это преимущественно с увеличением доходов от услуг по транспортировке нефти после индексации тарифов.
17 июля совет директоров «Транснефти» рекомендовал выплату дивидендов в размере 204,17 руб. на обыкновенную и привилегированную акции. Общая сумма выплат составит 147,99 млрд руб. В том числе 116,26 млрд руб. по обыкновенным акциям, 31,7 млрд руб. – по привилегированным.
Чистая прибыль «Транснефти» по МСФО в 2025 г. упала на 21,4% и составила 336,1 млрд руб. Выручка компании в прошлом году увеличилась на 1,2% в годовом выражении и достигла 1,4 трлн руб. В I квартале 2026 г. «Транснефть» также сократила чистую прибыль на 9%, получив 72,96 млрд руб. Выручка в I квартале составила 361,22 млрд руб., сохранившись на уровне прошлого года.