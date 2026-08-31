«Сберинвестиции» запустят систему быстрых переводов ценных бумаг с 1 сентября

«Если нет, то после перевода нужно запросить этот отчет и передать его принимающей стороне, чтобы при продаже не платить налог со всей суммы переведенных активов. В отчете указано, по какой цене инвестор приобрел активы, эта информация нужна для корректного расчета налога с дохода при продаже. Если инвестор продаст бумаги до предоставления новому брокеру такого отчета, то брокер вернет излишне уплаченный налог после получения отчета», – говорится в сообщении.