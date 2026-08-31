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Главная / Инвестиции /

«Сберинвестиции» запустят систему быстрых переводов ценных бумаг с 1 сентября

Максим Цуланов

С 1 сентября в «Сберинвестициях» заработает система быстрых переводов ценных бумаг от других брокеров, сообщили «Ведомостям» в сервисе.

Для перевода бумаг – российские акции, облигации и паи – нужно зайти в приложение передающего брокера, выбрать счет для списания, брокера-получателя и бумаги для перевода, а реквизиты брокера-получателя система заполнит автоматически. Время для перевода будет ограничено – только будни в рабочее время депозитариев (как правило, с 9:00 до 18:00 мск).

Отдельно пользователь должен знать, как рассчитывается налог при продаже активов. Для корректного расчета при продаже нужно уточнить в службе поддержки передающего брокера, направляет ли он автоматически «Отчет о затратах на приобретение бумаг».

Сервис быстрых переводов ценных бумаг стал ближе к инвесторам

Инвестиции

«Если нет, то после перевода нужно запросить этот отчет и передать его принимающей стороне, чтобы при продаже не платить налог со всей суммы переведенных активов. В отчете указано, по какой цене инвестор приобрел активы, эта информация нужна для корректного расчета налога с дохода при продаже. Если инвестор продаст бумаги до предоставления новому брокеру такого отчета, то брокер вернет излишне уплаченный налог после получения отчета», – говорится в сообщении.

Кроме того, инвестор должен оформить отдельный индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) в «Сберинвестициях» для переводов. Статус квалифицированного инвестора необходимо приобрести и у нового брокера, куда поступает перевод. Ценные бумаги, доступные только «квалам», будут переводиться только если у инвестора такой же статус у нового брокера, в ином случае перевод будет отклоняться.

Прежде переводы между брокерами были усложнены. Подать поручения о переводе инвестору было необходимо по двум разным формам – на списание и зачисление. Поручения зачастую подаются в бумажном виде, так что необходимо личного посетить офис депозитария. По новым правилам бумаги будут зачисляться депозитариями без поручения клиента.

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