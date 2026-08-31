Brent выросла до $90,7 за баррель на фоне новой эскалации на Ближнем Востоке

30 августа ВС США нанесли удар по военным целям Ирана на острове Ларак. Как сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM), меры предприняты против минирования Ормузского пролива. Удар нанесен по иранским пусковым установкам. Это первые удары США по Ирану за несколько недель. В ответ иранские силы ударили по американским базам в Иордании.