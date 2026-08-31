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Главная / Инвестиции /

Brent выросла до $90,7 за баррель на фоне новой эскалации на Ближнем Востоке

Анна Суслова

Цена на фьючерсы нефти марки Brent по состоянию на 9:20 по мск увеличилась на 2,95% по сравнению с данными предыдущих торгов до $90,7 за баррель, следует из данных лондонской биржи ICE Futures.

Рост обусловлен обменом ударами между Ираном и США.

30 августа ВС США нанесли удар по военным целям Ирана на острове Ларак. Как сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM), меры предприняты против минирования Ормузского пролива. Удар нанесен по иранским пусковым установкам. Это первые удары США по Ирану за несколько недель. В ответ иранские силы ударили по американским базам в Иордании.

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